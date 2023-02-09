Сингапур снимет ковидные ограничения для туристов

Правительство Сингапура приняло решение снять ограничения на въезд для иностранцев, введенные ранее в связи с пандемией COVID-19. Соответствующая новость появилась на сайте местного издания The Straits Times.

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Снятие ограничений будет произведено 13 февраля. С этого дня все въезжающие в страну могут делать это, не имея при себе сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или страховки с покрытием расходов в случае заболевания COVID-19.

Также в республике отменят масочный режим в общественных местах и на границе. Однако если эпидобстановка в Сингапуре ухудшится, антиковидные меры будут возвращены.