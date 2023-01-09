Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что проверка сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание.

Теперь туристы не должны предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса перед приездом в страну. Министр здравоохранения страны отметил, что во всем мире вакцинация проходит в достаточном объеме.