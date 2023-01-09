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2 часа назад

Министр здравоохранения Таиланда: проверка сертификатов о вакцинации от COVID-19 отменена

Мария Каткова

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что проверка сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание.

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации
Фото: unsplashunsplash

Теперь туристы не должны предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса перед приездом в страну. Министр здравоохранения страны отметил, что во всем мире вакцинация проходит в достаточном объеме.

"Решение вступает в силу сегодня", — заявил он.

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Ранее сообщалось, что Таиланд экстренно ужесточил ковидные ограничения.

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