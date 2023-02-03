Власти Гонконга предлагают туристам бесплатные билеты

Власти одного из самых крупных и популярных у туристов азиатских городов придумали способ вернуть путешественников. Со всеми подробностями можно ознакомиться на официальном сайте международного аэропорта Гонконга.

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В 2023 году у каждого путешественника появится шанс выиграть бесплатный билет в Гонконг. Всего будет разыграно 500 тысяч бесплатных авиабилетов - это значит, что вероятность получить бесплатный билет весьма и весьма велика.

На такие меры власти города пошли, чтобы вернуть в город туристов после снятия ковидных ограничений. В марте будут разыграны билеты из стран Юго-Восточной Азии, в апреле — из городов материкового Китая, а в мае — из городов Северо-Восточной Азии и других стран.

Перевозчиками выступят флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, лоукостер HK Express и частный перевозчик Hongkong Airlines. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно пройти простую регистрацию на сайте аэропорта Гонконга или на сайтах авиакомпаний.

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