Россияне смогут бюджетно улететь в Таиланд и на Шри-Ланку весной

Путешественникам из России открыта возможность отдохнуть весной на экзотических курортах. Эксперты туротрасли предлагают экономичные варианты с вылетом из Москвы в Таиланд и на Шри-Ланку. Детали раскрыты на портале TourDom.

В конце марта-апреле россияне могут купить авиабилеты на Пхукет в ценовом диапазоне от 71 до 76 тысяч рублей в обе стороны с багажом. Осуществить такой перелет можно с ближневосточным авиаперевозчиком Oman Air. Пересадка будет проходить в Маскате (Оман) и займет не более трех часов.

Еще одним альтернативным направлением стал Бангкок. Перевозчик королевства Бахрейн Gulf Air доставит пассажиров в столицу Таиланда за 64-67 тысяч рублей туда-обратно. Стыковка состоится в Манаме и займет около семи часов.

Арабская авиакомпания Air Arabia предлагает россиянам рейсы на Шри-Ланку через Шарджу всего за 60 тысяч в обе стороны, но без учета багажа. Если доплатить еще пять тысяч рублей, то можно купить билеты в обе стороны за 65 тысяч рублей с багажом от перевозчика Gulf Air.