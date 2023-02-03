Россиянам раскрыли новые требования для визы в Хорватию

Теперь путешественникам из России, собирающимся посетить Хорвати, нужно подавать документы на визу не менее, чем за 45 дней до предполагаемой поездки. Об этом заявили в визовом центре европейской страны (VFS Global).

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В организации подчеркнули, что в случае более ранней даты выезда документы могут не быть приняты к рассмотрению. Поэтому представители визового центра настоятельно просят путешественников заведомо планировать и готовиться к поездке.

Также эксперты напомнили о правилах предоставлениях страховых полюсов. Они принимают на рассмотрение именные документы лишь от тех страховых компаний, которые с европейскими организациями. Так, к ним относятся "Тинькофф" и "Альфа-Страхование".