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1 час назад

Обсуждение безвизового въезда в Китай из России перенесено на конец января

Мира Маркина

В воскресенье, 8 января, возобновилось автомобильное сообщение России и Китая. Однако туристы без виз воспользоваться им пока не могут. Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил в своем Telegram-канале, что этот вопрос может быть решен уже через две недели.

Стало известно, когда вернут безвизовый въезд в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта туристической отрасли, чтобы восстановить безвизовый туристический обмен, нужно решение со стороны китайских властей.

“Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий – 23-24 января”, – отметил Крепский в публикации.

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Пока что поездки в Китай, которые предлагают туристические компании, не предполагают безвизового въезда в страну.

Ранее мы писали, стоит ли ехать в Эмираты летом.

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