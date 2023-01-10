Стало известно, когда вернут безвизовый въезд в Китай

В воскресенье, 8 января, возобновилось автомобильное сообщение России и Китая. Однако туристы без виз воспользоваться им пока не могут. Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил в своем Telegram-канале, что этот вопрос может быть решен уже через две недели.