Стало известно, когда вернут безвизовый въезд в Китай

В воскресенье, 8 января, возобновилось автомобильное сообщение России и Китая. Однако туристы без виз воспользоваться им пока не могут. Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил в своем Telegram-канале, что этот вопрос может быть решен уже через две недели.
По словам эксперта туристической отрасли, чтобы восстановить безвизовый туристический обмен, нужно решение со стороны китайских властей.
“Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий – 23-24 января”, – отметил Крепский в публикации.
Пока что поездки в Китай, которые предлагают туристические компании, не предполагают безвизового въезда в страну.
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