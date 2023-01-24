Власти Саудовской Аравии изменили визовые правила для туристов

Правительство Саудовской Аравии изменило визовые правила для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, власти совместно с авиакомпанией Saudia разработали новую программу "Ваш билет — это виза". Она предусматривает для туристов, которые бронируют билеты Saudia, разрешение на въезд в арабскую страну на 96 часов. Это время путешественники могут потратить, например, для знакомства с достопримечательностями.
Отмечается, что пассажиры Saudia смогут оформить транзитную визу при бронировании билетов онлайн.
"В процессе покупки билета им будет задан вопрос о необходимости визы. При утвердительном ответе они будут перенаправлены для заполнения визовой анкеты и выполнения некоторых процедур на портал визовой службы страны", — говорится в публикации.
Сроки и стоимость предоставления услуги пока неизвестны. А ориентировочная дата запуска намечена на первое полугодие 2023 года.