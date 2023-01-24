Власти Саудовской Аравии изменили визовые правила для туристов

Так, власти совместно с авиакомпанией Saudia разработали новую программу "Ваш билет — это виза". Она предусматривает для туристов, которые бронируют билеты Saudia, разрешение на въезд в арабскую страну на 96 часов. Это время путешественники могут потратить, например, для знакомства с достопримечательностями.