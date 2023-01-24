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2 часа назад

Власти Саудовской Аравии изменили визовые правила для туристов

Мария Иглина

Правительство Саудовской Аравии изменило визовые правила для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Власти Саудовской Аравии изменили визовые правила для туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, власти совместно с авиакомпанией Saudia разработали новую программу "Ваш билет — это виза". Она предусматривает для туристов, которые бронируют билеты Saudia, разрешение на въезд в арабскую страну на 96 часов. Это время путешественники могут потратить, например, для знакомства с достопримечательностями.

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Отмечается, что пассажиры Saudia смогут оформить транзитную визу при бронировании билетов онлайн.

"В процессе покупки билета им будет задан вопрос о необходимости визы. При утвердительном ответе они будут перенаправлены для заполнения визовой анкеты и выполнения некоторых процедур на портал визовой службы страны", — говорится в публикации.

Сроки и стоимость предоставления услуги пока неизвестны. А ориентировочная дата запуска намечена на первое полугодие 2023 года.

Ранее были раскрыты самые востребованные направления на 23 февраля и 8 марта.

Ассоциация туроператоров России,
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