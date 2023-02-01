Оформление «шенгена» в Испанию в сравнении с другими странами шенгенской зоны на сегодняшний день считается наиболее выгодным. Консульский сбор за документ составляет 5439 рублей. Однако путешественникам придется также заплатить за услуги визового центра (1050 рублей). Документ привезет курьер, если доплатить еще тысячу рублей.