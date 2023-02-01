Эксперты туристической отрасли прокомментировали для РИА Новости возросшую стоимость оформления шенгенских виз и назвали самый бюджетный документ.
Оформление «шенгена» в Испанию в сравнении с другими странами шенгенской зоны на сегодняшний день считается наиболее выгодным. Консульский сбор за документ составляет 5439 рублей. Однако путешественникам придется также заплатить за услуги визового центра (1050 рублей). Документ привезет курьер, если доплатить еще тысячу рублей.
«Есть небольшой процент отказов, но с формулировкой "недостаточно денежных средств". Проблема решается пополнением банковских карт и повторной подачей», — объяснил исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.
Заявки на документы, предоставляющие право находиться на территории страны от 15 рабочих дней до шести месяцев, рассматриваются в течение 15 рабочих дней.
Немного дороже выйдет шенгенская виза в Италию. Консульский сбор и сбор визового центра обойдутся россиянам в 11 014 рублей (без курьерской доставки).
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