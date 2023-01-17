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1 час назад

Россиянам раскрыли особенности оформления шенгена

Мария Иглина

Российским путешественникам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года, чаще всего их оформляют на период поездки. Особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в Евросоюз (ЕС) раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли особенности оформления шенгена
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное — это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года, и, тем более, пять лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки", — отметил представитель одного из отечественных туроператоров.

Также эксперты отмечают, что на получение шенгена в Москве потребуется в среднем до трех недель.

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Кроме этого, среди более лояльных стран в вопросе выдачи "длинных" виз — Франция и Италия. Австрия, Венгрия, Греция и Словения, как правило, оформляют однократные визы. Наиболее жесткие требования у Германии, Словении и Мальты — россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании.

Выявить логику консульств в вопросе сроков действия выдаваемых виз россиянам в настоящее время невозможно, добавили специалисты.

Ранее визовые центры Хорватии открыли прием документов на шенген.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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