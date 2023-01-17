Россиянам раскрыли особенности оформления шенгена

"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное — это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года, и, тем более, пять лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки", — отметил представитель одного из отечественных туроператоров.