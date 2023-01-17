Россиянам раскрыли особенности оформления шенгена

Российским путешественникам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года, чаще всего их оформляют на период поездки. Особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в Евросоюз (ЕС) раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное — это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года, и, тем более, пять лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки", — отметил представитель одного из отечественных туроператоров.
Также эксперты отмечают, что на получение шенгена в Москве потребуется в среднем до трех недель.
Кроме этого, среди более лояльных стран в вопросе выдачи "длинных" виз — Франция и Италия. Австрия, Венгрия, Греция и Словения, как правило, оформляют однократные визы. Наиболее жесткие требования у Германии, Словении и Мальты — россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании.
Выявить логику консульств в вопросе сроков действия выдаваемых виз россиянам в настоящее время невозможно, добавили специалисты.