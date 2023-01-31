Блогер назвал способ бесплатно пересесть в первый класс самолета

TikTok-блогер рассказал, как бесплатно попасть в первый класс самолета. На ролик обратило внимание издание Express.
По словам блогера, помочь пересесть на места получше помогут подарки для членов экипажа.
"Идите в Starbucks и купите пару подарочных карт на сумму около пяти долларов каждая или, если вы не хотите тратить так много, возьмите пару запакованных пакетов конфет", — посоветовал молодой человек.
Он порекомендовал отдать подарок стюардессам, которые встречают пассажиров на входе в самолет, и сказать, что это благодарность за их работу.
"Как стюардесса я одобряю этот лайфхак! Если вы сделаете мне подобный сюрприз, вы точно станете моим любимым пассажиром на рейсе", "Моя сестра подарила экипажу British Airways пончики Krispy Kreme, и ее сразу же посадили в первый класс на рейсе из Денвера в Лондон", "Я использовал подобный трюк раньше, и бортпроводники обычно предлагают бесплатные напитки на протяжении всего полета", — прокомментировали лайфхак пользователи.