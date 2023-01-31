Блогер назвал способ бесплатно пересесть в первый класс самолета

"Как стюардесса я одобряю этот лайфхак! Если вы сделаете мне подобный сюрприз, вы точно станете моим любимым пассажиром на рейсе", "Моя сестра подарила экипажу British Airways пончики Krispy Kreme, и ее сразу же посадили в первый класс на рейсе из Денвера в Лондон", "Я использовал подобный трюк раньше, и бортпроводники обычно предлагают бесплатные напитки на протяжении всего полета", — прокомментировали лайфхак пользователи.