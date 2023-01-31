Назван способ защититься от проникновения посторонних в номер

Американская стюардесса Сьерра Мистт (Cierra Mistt) рассказала, как защитить себя от проникновения посторонних людей в номер. Ролик бортпроводница опубликовала в своем TikTok-аккаунте.
Девушка посоветовала в первую очень не говорить номер своей комнаты в отеле в присутствии других. Также важно проверить номер перед заселением, нет ли в нем посторонних. При этом нужно оставить входную дверь открытой, чтобы в случае чего была возможности быстро выбежать.
Осматривать бортпроводница порекомендовала не только спальню, ванну и туалет, но и шкафы, место под кроватью и за шторами. Только после этого можно закрывать номер на ключ и вешать табличку "не беспокоить".