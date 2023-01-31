Назван способ защититься от проникновения посторонних в номер

Американская стюардесса Сьерра Мистт (Cierra Mistt) рассказала, как защитить себя от проникновения посторонних людей в номер. Ролик бортпроводница опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

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Девушка посоветовала в первую очень не говорить номер своей комнаты в отеле в присутствии других. Также важно проверить номер перед заселением, нет ли в нем посторонних. При этом нужно оставить входную дверь открытой, чтобы в случае чего была возможности быстро выбежать.