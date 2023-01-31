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1 час назад

Бортпроводники назвали вещи, которые чаще всего воруют в самолете

Мира Маркина

Бортпроводник европейской авиакомпании рассказал, какие вещи чаще всего воруют пассажиры в самолетах. Об этом пишет издание Express.

Бортпроводники назвали вещи, которые чаще всего воруют в самолете
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам бортпроводника, чаще всего люди забирают себе с борта спасательные жилеты:

"Вы можете себе представить, насколько это было бы серьезно, если бы у кого-то не было спасательного жилета, когда он мог бы ему понадобиться", — сказал мужчина.

При этом кража спасательных жилетов может обернуться серьезными последствиями. Рейс могут задержать или даже отменить, так как самолет не может вылететь из аэропорта без аварийно-спасательного оборудования.

Стюардесса, работающая в американской авиакомпании, рассказала, что в первом классе пассажиры часто забирают металлические столовые приборы, одеяла, подушки и кружки. Бывают случаи, когда люди воруют из самолета гигиенические пакеты.

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Ранее эксперты раскрыли самые распространенные ошибки пассажиров самолета.

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