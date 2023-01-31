Россиянам станет доступен еще один способ попасть в Европу

Стало известно о возобновлении авиасообщения между Узбекистаном и Францией. В конце марта Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Милан и Париж, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Так, из Ташкента в Милан россияне смогут попасть уже с 28 марта, а еще через два дня начнут летать самолеты в Париж. Известно, что полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
Добраться из столицы Узбекистана в Милан и обратно можно будет за 37,6 тысяч рублей и выше. А стоимость билета по маршруту Ташкент-Париж-Ташкент начинается от 40 тысяч рублей.
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