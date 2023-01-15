Инструкция: как поехать на отдых в Европу в 2023 году

С марта 2022 года страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов. "Рамблер" расскажет, как поехать на отдых в Европу в 2023 году.

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Виза

Въезд во многие страны для туристов открыт, шенгенские визы выдают. Шенгенскую туристическую визу дает Франция, Греция, Венгрия, Испания, Италия, Словения.

Однако стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с €35 до €80, а максимальный срок ее изготовления увеличен с 10 до 45 дней. Поэтому подаваться на визу лучше заранее, однако корректный набор документов не гарантирует, что вы получите шенген на год.

Перестали выдавать визы только несколько стран: Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия.

Деньги

В прошлом году за границей перестали работать Mastercard и Visa, выпущенные в России. Иностранную карту можно сделать в Грузии в Credo Bank (безымянную за день, а именную за два дня) и в Белоруссии. в Турции можно открыть мультивалютный счет в банке Ziraat Bankasi. Карты также возможно оформить в Армении и Казахстане.

Если карты нет, обменять рубли на доллары или евро можно в обычном обменнике или заказать валюту в банке. При покупке до 3000 долларов или евро трудностей не возникнет — в кассе, скорее всего, найдется такая сумма.

Перелет

Попасть в Европу из России сейчас можно на самолете с пересадкой в третьей открытой стране, на автомобиле, на поезде, на автобусе через Белоруссию.