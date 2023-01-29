Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, куда полетят россияне на февральские праздники

Мира Маркина

Впереди россиян ждет целая череда праздников и выходных дней. Агентство РИА Новости со ссылкой на туристический сервис OneTwoTrip опубликовало информацию о том, где россияне планируют провести это время.

Стало известно, куда полетят россияне на февральские праздники
Фото: UnsplashUnsplash

Лидерами среди направлений по количеству купленных авиабилетов на праздничные дни стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также популярными можно смело считать Минеральные воды, Иркутск, Мурманск, Екатеринбург и Калининград – по количеству купленных билетов они не сильно отстают от вышеупомянутых городов, в которых россияне планируют провести выходные.

Названа стоимость самого дорогого авиабилета из РФ в 2022 году

Лидером среди зарубежных направлений на февральские праздники стал Дубай. А 14 февраля и 8 марта россияне предпочли отметить в Стамбуле.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как турист заселился в отель и нашел там 45$ тысяч.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители