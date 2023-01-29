Стало известно, куда полетят россияне на февральские праздники

Впереди россиян ждет целая череда праздников и выходных дней. Агентство РИА Новости со ссылкой на туристический сервис OneTwoTrip опубликовало информацию о том, где россияне планируют провести это время.
Лидерами среди направлений по количеству купленных авиабилетов на праздничные дни стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также популярными можно смело считать Минеральные воды, Иркутск, Мурманск, Екатеринбург и Калининград – по количеству купленных билетов они не сильно отстают от вышеупомянутых городов, в которых россияне планируют провести выходные.
Лидером среди зарубежных направлений на февральские праздники стал Дубай. А 14 февраля и 8 марта россияне предпочли отметить в Стамбуле.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как турист заселился в отель и нашел там 45$ тысяч.