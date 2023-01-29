Стало известно, куда полетят россияне на февральские праздники

Впереди россиян ждет целая череда праздников и выходных дней. Агентство РИА Новости со ссылкой на туристический сервис OneTwoTrip опубликовало информацию о том, где россияне планируют провести это время.

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Лидерами среди направлений по количеству купленных авиабилетов на праздничные дни стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также популярными можно смело считать Минеральные воды, Иркутск, Мурманск, Екатеринбург и Калининград – по количеству купленных билетов они не сильно отстают от вышеупомянутых городов, в которых россияне планируют провести выходные.