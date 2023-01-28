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2 часа назад

Турист заселился в отель и нашел $45 тысяч

Мария Каткова

Путешественник из США поделился историей, как нашел в номере 45 тысяч долларов наличными. Об этом он сообщил на портале Quora, на его сообщение обратило внимание The Sun.

Турист заселился в отель и нашел $45 тысяч
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчина, нашедший деньги, написал свою историю на форуме и спросил, не сталкивались ли туристы с подобными ситуациями. Он рассказал, что приехал в один из отелей Лас-Вегаса и снял номер. Когда он убирал свои вещи в шкаф, с верхней полке упала сумка, в которой было 45 тысяч долларов наличными.

Турист рассказал, что на сумке не было опознавательных знаков, поэтому он вызвал охрану отеля. Представители гостиницы забрали сумку и заявили, что если в течение 30 дней за ней никто не обратится, то мужчина может забрать деньги себе.

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По словам мужчины, сотрудники обзвонили предыдущих жильцов, но никто не сообщал о пропаже крупной суммы. Также в отель никто не обращался, поэтому турист забрал деньги себе. Две тысячи он потратил на благотворительность, а остальные деньги пока не потратил.

Ранее сообщалось, что стюардесса 5 часов успокаивала чужого ребенка во время полета.

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