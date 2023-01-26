Стюардесса 5 часов успокаивала чужого ребенка во время полета

Стюардесса из Китая на протяжении пяти часов успокаивала чужого плачущего ребенка. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Во время полета бортпроводница заметила, что пассажирка не может успокоить ребенка. И тогда стюардесса решила взять все в свои руки, чтобы крик ребенка не мешал другим путешественникам. Она взяла малыша на руки и начала гладить по спине, вскоре ребенок уснул.
Многие пользователи сети восхитились поступком бортпроводницы:
"Ребенок выглядит очень счастливым. Какая нежная и заботливая стюардесса", "Эта сцена настолько милая, что заставляет меня радоваться жизни!"