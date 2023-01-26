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1 час назад

Стюардесса 5 часов успокаивала чужого плачущего ребенка во время полета

Мария Иглина

Стюардесса из Китая на протяжении пяти часов успокаивала чужого плачущего ребенка. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Стюардесса 5 часов успокаивала чужого ребенка во время полета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Во время полета бортпроводница заметила, что пассажирка не может успокоить ребенка. И тогда стюардесса решила взять все в свои руки, чтобы крик ребенка не мешал другим путешественникам. Она взяла малыша на руки и начала гладить по спине, вскоре ребенок уснул.

Стюардесса рассказала, как избежать шумных детей во время полета

Многие пользователи сети восхитились поступком бортпроводницы:

"Ребенок выглядит очень счастливым. Какая нежная и заботливая стюардесса", "Эта сцена настолько милая, что заставляет меня радоваться жизни!"

Ранее стюардесса рассказала, как бесплатно получить двойную порцию еды.

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