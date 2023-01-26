Стюардесса 5 часов успокаивала чужого ребенка во время полета

Во время полета бортпроводница заметила, что пассажирка не может успокоить ребенка. И тогда стюардесса решила взять все в свои руки, чтобы крик ребенка не мешал другим путешественникам. Она взяла малыша на руки и начала гладить по спине, вскоре ребенок уснул.