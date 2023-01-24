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1 час назад

5 тайн отелей, из-за которых вам больше не захочется в них останавливаться

Мира Маркина

Многие из нас хотя бы раз в жизни останавливались в отеле. Но мало кто догадывается о том, какие секреты хранят гостиницы. Подробнее о некоторых из них, которыми поделились пользователи портала Reddit – в материале "Рамблера".

5 тайн отелей, из-за которых вам больше не захочется в них останавливаться
Фото: UnsplashUnsplash

Грязь

По словам отельеров, большинство горничных никогда не убираются должным образом. Чаще всего создается лишь видимость чистоты за счет уборки пылесосом и вытирания пыли. Из бокалов в номере также не рекомендуется пить – их очень. редко моют тщательно.

Меню дня

Работники гостиниц предупреждают – не стоит заказывать блюдо из специального "меню дня". Чаще всего такие позиции готовят из ингредиентов, у которых кончается срок годности. Кстати, десерты и салаты на шведском столе также часто несвежие.

Горничные

Одна из горничных рассказала, что она и некоторые ее коллеги используют кровати постояльцев для небольшого сна во время работы. Также, если время ограничено, горничные могут воспользоваться уборной постояльцев.

Выбор номеров

Менеджеры отелей назначают менее комфортные номера тем туристам, которые бронируют гостиницу через поисковые системы. Самые комфортные номера уходят путешественникам, которые совершают бронирование через турагентство.

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Ложь на ресепшене

Почти в любом отеле есть огромное количество разных зарядных устройств. Если вы попросите на ресепшене запасное, вам не должны отказаться. В противном случае, можно предположить, что сотрудник отеля солгал.

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