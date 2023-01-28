Названа стоимость самого дорогого авиабилета из РФ в 2022 году

Аналитики сервиса путешествий «Туту» проанализировали данные и сообщили о самых дорогих билетах на самолеты, которые покупали туристы в прошлом году.

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Лидером рейтинга стал билет на рейс Санкт-Петербург — Лос-Анджелес — Санкт-Петербург. За полет в бизнес-классе пассажир отдал 1 397 174 рубля.

Чуть менее дорогим оказался перелет в бизнес-классе по маршруту Москва — Торонто — Москва. Его стоимость составила 949 206 рублей.

Третьим по стоимости оказался билет на рейс из Москвы в Дубай и обратно. Место в первом классе на этом маршруте оценили в 662 645 рублей.

В число маршрутов с самыми дорогими авиабилетами вошли также перелеты из Москвы в Майами, Нью-Йорк, Милан, Цюрих, Вену, Лиссаббон, Ниццу, Ларнаку и Бухарест.