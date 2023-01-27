Еще одна пляжная страна хочет возобновить прямые рейсы с Россией

"У нас очень много общих ценностей, традиций между двумя странами. Имею в виду, гостеприимство, наши культурные особенности, а также искусство и многое другое. Поэтому уверен, что российским туристам очень понравится в Ливане, поскольку Ливан, хоть и маленькая, но очень богатая своим разнообразием страна. У нас нет пустынь, но есть горы, горнолыжные курорты, отличные пляжи", — сказал Бу Нассар.