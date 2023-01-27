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1 час назад

Еще одна пляжная страна хочет возобновить прямые рейсы с Россией

Мира Маркина

Ливан хочет возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом ТАСС рассказал посол республики в Москве Шауки Бу Нассар.

Еще одна пляжная страна хочет возобновить прямые рейсы с Россией
Фото: PxherePxhere

По словам дипломата, уже идет работа над запуском прямой регулярной авиаперевозки, которую прерывали из-за санкций Запада. Глава ливанской дипмиссии отмечает, что пока жители России могут добраться в Бейрут только стыковочными рейсами с пересадкой в Стамбуле, ОАЭ, Катаре или Бахрейне.

"У нас очень много общих ценностей, традиций между двумя странами. Имею в виду, гостеприимство, наши культурные особенности, а также искусство и многое другое. Поэтому уверен, что российским туристам очень понравится в Ливане, поскольку Ливан, хоть и маленькая, но очень богатая своим разнообразием страна. У нас нет пустынь, но есть горы, горнолыжные курорты, отличные пляжи", — сказал Бу Нассар.

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