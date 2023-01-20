Как сэкономить на покупке тура у оператора

Один из наиболее выгодных способов приобрести авиабилеты и гостиницу — обратиться к туроператору. Дело в том, что они заранее выкупают места в отелях и на чартерных рейсах, поэтому в некоторых случаях поездка выйдет дешевле, чем бронь отеля и гостиницы по отдельности. О том, как еще можно сэкономить на поездке через туроператора — в материале “Рамблера”.

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Горящие путевки

Со времен коронавируса горящие путевки в некоторые страны стали редкостью. Сейчас достать их очень тяжело, так как практически все места на чартерных рейсах распродаются. Однако найти горящие путевки можно, если рассматривать непопулярные страны и выбирать интервал полета за 2-3 дня до вылета.

Торгуйтесь

Не секрет, что ценообразование у туроператоров зависит от ситуации на рынке. Если вы изначально будете искать только бюджетные варианты, то может помочь торг. Кроме того, операторы иногда делают скидки для постоянных клиентов, которые приходят к ним из года в год.

Система “Фортуна”

Такая система еще практикуется среди некоторых туроператоров. Она предполагает, что название отеля вы узнаете только по прилету в страну. Так туроператоры распродают места в отелях, которые оказались не особо популярны у других клиентов. Однако здесь есть существенный риск купить “кота в мешке”. Тем не менее, можно выбрать звездность отеля. И если вы будете платить только за пять или четыре звезды, высока вероятность, что гостиница вам понравится.

Подписка на цену