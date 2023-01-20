Как сэкономить на покупке тура у оператора

Один из наиболее выгодных способов приобрести авиабилеты и гостиницу — обратиться к туроператору. Дело в том, что они заранее выкупают места в отелях и на чартерных рейсах, поэтому в некоторых случаях поездка выйдет дешевле, чем бронь отеля и гостиницы по отдельности. О том, как еще можно сэкономить на поездке через туроператора — в материале “Рамблера”.
Со времен коронавируса горящие путевки в некоторые страны стали редкостью. Сейчас достать их очень тяжело, так как практически все места на чартерных рейсах распродаются. Однако найти горящие путевки можно, если рассматривать непопулярные страны и выбирать интервал полета за 2-3 дня до вылета.
Не секрет, что ценообразование у туроператоров зависит от ситуации на рынке. Если вы изначально будете искать только бюджетные варианты, то может помочь торг. Кроме того, операторы иногда делают скидки для постоянных клиентов, которые приходят к ним из года в год.
Такая система еще практикуется среди некоторых туроператоров. Она предполагает, что название отеля вы узнаете только по прилету в страну. Так туроператоры распродают места в отелях, которые оказались не особо популярны у других клиентов. Однако здесь есть существенный риск купить “кота в мешке”. Тем не менее, можно выбрать звездность отеля. И если вы будете платить только за пять или четыре звезды, высока вероятность, что гостиница вам понравится.
Некоторые агрегаторы туров предлагают подписку на цену определенного тура, который вы выбираете. Если покупать его заранее, то вы можете подписаться на цену. Тогда вам придет уведомление о снижении стоимости, и именно в этот момент вам нужно будет забронировать и оплатить гостиницу и перелет, либо определенный процент.