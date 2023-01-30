Названа страна, в которой прогнозируют дефицит отелей летом

Специалисты АТОР (Ассоциации туроператоров России) сообщили, что в период акции раннего бронирования на лето 2023 года большинство номеров на курортах Абхазии было забронировано.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

В турагентстве «Интурист» зафиксирован тройной спрос на туры в эту страну по сравнению с 2022 годом, в Fun&Sun – в два с половиной раза. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, гостиничный фонд в Абхазии рассчитан лишь на полтора-два миллиона туристов.

«Этим летом прогнозируем рост турпотока в Абхазию на уровне 20%, а значит, проблема дефицита мест в гостиницах и пансионатах еще больше усугубится», – предположил эксперт.

Привлекательность Абхазии представители туриндустрии связывают с транспортной доступностью региона, а также политической стабильностью, относительной дешевизной местных цен и длительностью сезона купания в Черном море.