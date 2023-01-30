Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
2 часа назад

АТОР: В Абхазии заканчиваются свободные номера, рассчитанные на будущий летний сезон

Мира Маркина

Специалисты АТОР (Ассоциации туроператоров России) сообщили, что в период акции раннего бронирования на лето 2023 года большинство номеров на курортах Абхазии было забронировано.

Названа страна, в которой прогнозируют дефицит отелей летом
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

В турагентстве «Интурист» зафиксирован тройной спрос на туры в эту страну по сравнению с 2022 годом, в Fun&Sun – в два с половиной раза. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, гостиничный фонд в Абхазии рассчитан лишь на полтора-два миллиона туристов.

«Этим летом прогнозируем рост турпотока в Абхазию на уровне 20%, а значит, проблема дефицита мест в гостиницах и пансионатах еще больше усугубится», – предположил эксперт.

Стало известно, куда полетят россияне на февральские праздники

Привлекательность Абхазии представители туриндустрии связывают с транспортной доступностью региона, а также политической стабильностью, относительной дешевизной местных цен и длительностью сезона купания в Черном море.

Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно взять в тур по Азии.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители