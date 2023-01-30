Что обязательно нужно взять в путешествие по Азии

Даже перед путешествием в другой город многие тщательно продумывают, что стоит взять с собой. Ведь даже между соседними городами может быть большая разница, не говоря уже о разных странах. “Рамблер” расскажет, что стоит брать с собой в путешествие по Азии.

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Медикаменты и предметы личной гигиены

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Опытные путешественники говорят, что не отравиться во время путешествия по Азии просто невозможно. Поэтому рекомендуется взять с собой медикаменты, которые помогут справиться с отравлением или аллергией, а также те, которые вам необходимы по состоянию здоровья. Чтобы свести риск отравления к минимуму стоит взять с собой влажные салфетки, дезинфекторы и использовать их перед каждым приемом пищи.

Портативные зарядные устройства

На отдаленных островах, как впрочем и в центре города могут возникнуть проблемы с подачей электроэнергии из-за природных катаклизмов, которые тут также не редкость. Помимо этого можно столкнуться с тем, что разъем розетки может не совпадать с вилкой на вашем зарядном устройстве. Поэтому было бы неплохо приобрести и универсальный переходник для розеток.

Средства от насекомых

В юго-восточной Азии огромное количество разных видов насекомых. Ко всему прочему, их еще и, как правило, много. Спрей или аэрозоль от насекомых можно взять как с собой, так и купить на месте.

Необходимая одежда и дождевики

В религиозных местах существует отдельный дресс-код по посещению. Причем они могут отличаться от одного к другому. Поэтому стоит тщательно изучить, в какое место в какой одежде можно прийти. Во многие храмы нужно входить без обуви, но обязательно в носках, поэтому стоит запастись несколькими парами. Также в некоторых странах, например, в Японии есть сезон дождей. Он длится с начала июня до середины июля. Поэтому если вы едете примерно в этот промежуток времени стоит взять с собой дождевик.

Документы на разных носителях