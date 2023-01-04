Что взять в поход, если идете в первый раз

Если надоели "традиционные" путешествия на поездах и самолетах, можно отправиться в туристический поход. Для тех, кто никогда этого не делал, "Рамблер" собрал чек-лист с минимумом вещей, которые необходимы для комфортного путешествия.

Фото: Pxhere Pxhere

Основное

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Рюкзак

Палатка

Спальный мешок

Одежда и обувь: удобный комплект ходовой одежды на теплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, а также то, в чем можно будет спать

Еда и кухонные принадлежности

Походная плитка

Нож (и топорик)

Топливо (баллоны с газом)

Набор для приготовления пищи (кастрюля, сковорода)

Посуда/одноразовые миски

Столовые приборы

Кружка

Мыло (лучше брать биоразлагаемое)

Маленькое быстросохнущее полотенце

Емкость для воды

Продукты

Крупы (гречневая, рисовая, овсяные хлопья)

Макароны

Консервы (тушенка, рыбные, паштеты)

Колбаса (сырокопченая)

Сало (соленое)

Картошка (только на суп)

Лук, чеснок

Соль, специи

Чай, кофе

Сладости

Орехи, семечки, сухофрукты, цукаты, козинаки

Готовые блюда из дома: котлеты, отбивные (только на первый день похода)

Если в месте, куда вы отправляетесь, нет источника пресной воды, продумайте, как транспортируете себе жидкость, чтобы готовить. Из дома лучше не брать продукты, которые могут испортиться на жаре. Когда идете в горы, вместо тушенки стоит взять сушеное или сублимированное мясо.

Чтобы в продуктах, которые вы взяли с собой, было легче ориентироваться, распределите их по герметичным пакетам и подпишите, что для какого приема пищи предназначено. Например, "Завтрак 1", "Обед 1". То, что планируете съесть в первую очередь, положите повыше, другие пакеты можно спрятать в рюкзаке глубже.

Личная гигиена

Шампунь

Мыло

Зубная щетка и паста

Небольшое зеркало

Туалетная бумага

Носовые платки, влажные салфетки

Антисептик

Дезодорант

Маленькие ножницы

Гигиеническая помада

Расческа

Полотенце

Бритва

От солнца

Солнцезащитные очки (и ремешки для них, чтобы не потерялись)

Солнцезащитный крем

Бальзам для губ с рейтингом SPF

Шляпа или кепка от солнца

Техника и предметы для навигации

Телефон в комплекте с несколькими внешними аккумуляторами

Фонарики — ручной и налобный

Карта местности (на бумаге!)

Компас

Запасные батарейки ко всему, что нужно заряжать.

Рации при необходимости

Pxhere

Аптечка

Антисептические препараты

Перевязочные материалы

Противовирусные

Противопростудные

Обезболивающие мази и таблетки

Средства от боли в горле

Лекарства от кашля

Препараты от расстройств ЖКТ

Антигистаминные (даже если у вас нет аллергии в обычных условиях)

Бинты

Перекись водорода

Жгут

Йод, зеленка

Пластырь с запасом

Деньги и документы

Наличные

Паспорт

Медицинский полис

Водительские права

Билеты на транспорт (лучше неэлектронные или распечатанные)

Ксерокопии документов

Дополнительно

Топорик

Веревки, чтобы сушить вещи

Непромокаемые пакеты

Нитки, иголки, пуговицы

Веревка для сушки белья и прищепки

Коврик для сидения

Надувная подушка

Средства безопасности

Свисток

Шумовые отпугиватели зверей

Газовые баллончики

Фальшфейер

Номера телефонов экстренных служб

Зимой — дополнительный нож на шее (поможет выбраться из-подо льда, если человек провалится