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54 минуты назад

Чек-лист: что взять в поход, если идете  в первый раз

Мира Маркина

Если надоели "традиционные" путешествия на поездах и самолетах, можно отправиться в туристический поход. Для тех, кто никогда этого не делал, "Рамблер" собрал чек-лист с минимумом вещей, которые необходимы для комфортного путешествия.

Что взять в поход, если идете в первый раз
Фото: PxherePxhere

Основное

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  • Рюкзак
  • Палатка
  • Спальный мешок
  • Одежда и обувь: удобный комплект ходовой одежды на теплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, а также то, в чем можно будет спать
  • Еда и кухонные принадлежности
  • Походная плитка
  • Нож (и топорик)
  • Топливо (баллоны с газом)
  • Набор для приготовления пищи (кастрюля, сковорода)
  • Посуда/одноразовые миски
  • Столовые приборы
  • Кружка
  • Мыло (лучше брать биоразлагаемое)
  • Маленькое быстросохнущее полотенце
  • Емкость для воды

Продукты

  • Крупы (гречневая, рисовая, овсяные хлопья)
  • Макароны
  • Консервы (тушенка, рыбные, паштеты)
  • Колбаса (сырокопченая)
  • Сало (соленое)
  • Картошка (только на суп)
  • Лук, чеснок
  • Соль, специи
  • Чай, кофе
  • Сладости
  • Орехи, семечки, сухофрукты, цукаты, козинаки
  • Готовые блюда из дома: котлеты, отбивные (только на первый день похода)

Если в месте, куда вы отправляетесь, нет источника пресной воды, продумайте, как транспортируете себе жидкость, чтобы готовить. Из дома лучше не брать продукты, которые могут испортиться на жаре. Когда идете в горы, вместо тушенки стоит взять сушеное или сублимированное мясо.

Список: что нужно взять с собой в палаточный поход

Чтобы в продуктах, которые вы взяли с собой, было легче ориентироваться, распределите их по герметичным пакетам и подпишите, что для какого приема пищи предназначено. Например, "Завтрак 1", "Обед 1". То, что планируете съесть в первую очередь, положите повыше, другие пакеты можно спрятать в рюкзаке глубже.

Личная гигиена

  • Шампунь
  • Мыло
  • Зубная щетка и паста
  • Небольшое зеркало
  • Туалетная бумага
  • Носовые платки, влажные салфетки
  • Антисептик
  • Дезодорант
  • Маленькие ножницы
  • Гигиеническая помада
  • Расческа
  • Полотенце
  • Бритва

От солнца

  • Солнцезащитные очки (и ремешки для них, чтобы не потерялись)
  • Солнцезащитный крем
  • Бальзам для губ с рейтингом SPF
  • Шляпа или кепка от солнца

Техника и предметы для навигации

  • Телефон в комплекте с несколькими внешними аккумуляторами
  • Фонарики — ручной и налобный
  • Карта местности (на бумаге!)
  • Компас
  • Запасные батарейки ко всему, что нужно заряжать.
  • Рации при необходимости
Pxhere

Аптечка

  • Антисептические препараты
  • Перевязочные материалы
  • Противовирусные
  • Противопростудные
  • Обезболивающие мази и таблетки
  • Средства от боли в горле
  • Лекарства от кашля
  • Препараты от расстройств ЖКТ
  • Антигистаминные (даже если у вас нет аллергии в обычных условиях)
  • Бинты
  • Перекись водорода
  • Жгут
  • Йод, зеленка
  • Пластырь с запасом

Деньги и документы

  • Наличные
  • Паспорт
  • Медицинский полис
  • Водительские права
  • Билеты на транспорт (лучше неэлектронные или распечатанные)
  • Ксерокопии документов

Дополнительно

  • Топорик
  • Веревки, чтобы сушить вещи
  • Непромокаемые пакеты
  • Нитки, иголки, пуговицы
  • Веревка для сушки белья и прищепки
  • Коврик для сидения
  • Надувная подушка
  • Средства безопасности
  • Свисток
  • Шумовые отпугиватели зверей
  • Газовые баллончики
  • Фальшфейер
  • Номера телефонов экстренных служб
  • Зимой — дополнительный нож на шее (поможет выбраться из-подо льда, если человек провалится

Важно помнить, что экипировка будет меняться в зависимости от типа похода. Например, для водного понадобится много непромокаемых и быстросохнущих вещей, в горах, скорее всего, получится готовить только на газу, а в лесу весной и летом вам точно понадобится средство от клещей. В списке документов появятся дополнительные пункты, если вы едете за границу или в приграничную зону.

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