Что взять в поход, если идете в первый раз

Если надоели "традиционные" путешествия на поездах и самолетах, можно отправиться в туристический поход. Для тех, кто никогда этого не делал, "Рамблер" собрал чек-лист с минимумом вещей, которые необходимы для комфортного путешествия.
Фото: PxherePxhere
Основное
- Рюкзак
- Палатка
- Спальный мешок
- Одежда и обувь: удобный комплект ходовой одежды на теплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, а также то, в чем можно будет спать
- Еда и кухонные принадлежности
- Походная плитка
- Нож (и топорик)
- Топливо (баллоны с газом)
- Набор для приготовления пищи (кастрюля, сковорода)
- Посуда/одноразовые миски
- Столовые приборы
- Кружка
- Мыло (лучше брать биоразлагаемое)
- Маленькое быстросохнущее полотенце
- Емкость для воды
Продукты
- Крупы (гречневая, рисовая, овсяные хлопья)
- Макароны
- Консервы (тушенка, рыбные, паштеты)
- Колбаса (сырокопченая)
- Сало (соленое)
- Картошка (только на суп)
- Лук, чеснок
- Соль, специи
- Чай, кофе
- Сладости
- Орехи, семечки, сухофрукты, цукаты, козинаки
- Готовые блюда из дома: котлеты, отбивные (только на первый день похода)
Если в месте, куда вы отправляетесь, нет источника пресной воды, продумайте, как транспортируете себе жидкость, чтобы готовить. Из дома лучше не брать продукты, которые могут испортиться на жаре. Когда идете в горы, вместо тушенки стоит взять сушеное или сублимированное мясо.
Чтобы в продуктах, которые вы взяли с собой, было легче ориентироваться, распределите их по герметичным пакетам и подпишите, что для какого приема пищи предназначено. Например, "Завтрак 1", "Обед 1". То, что планируете съесть в первую очередь, положите повыше, другие пакеты можно спрятать в рюкзаке глубже.
Личная гигиена
- Шампунь
- Мыло
- Зубная щетка и паста
- Небольшое зеркало
- Туалетная бумага
- Носовые платки, влажные салфетки
- Антисептик
- Дезодорант
- Маленькие ножницы
- Гигиеническая помада
- Расческа
- Полотенце
- Бритва
От солнца
- Солнцезащитные очки (и ремешки для них, чтобы не потерялись)
- Солнцезащитный крем
- Бальзам для губ с рейтингом SPF
- Шляпа или кепка от солнца
Техника и предметы для навигации
- Телефон в комплекте с несколькими внешними аккумуляторами
- Фонарики — ручной и налобный
- Карта местности (на бумаге!)
- Компас
- Запасные батарейки ко всему, что нужно заряжать.
- Рации при необходимости
Аптечка
- Антисептические препараты
- Перевязочные материалы
- Противовирусные
- Противопростудные
- Обезболивающие мази и таблетки
- Средства от боли в горле
- Лекарства от кашля
- Препараты от расстройств ЖКТ
- Антигистаминные (даже если у вас нет аллергии в обычных условиях)
- Бинты
- Перекись водорода
- Жгут
- Йод, зеленка
- Пластырь с запасом
Деньги и документы
- Наличные
- Паспорт
- Медицинский полис
- Водительские права
- Билеты на транспорт (лучше неэлектронные или распечатанные)
- Ксерокопии документов
- Топорик
- Веревки, чтобы сушить вещи
- Непромокаемые пакеты
- Нитки, иголки, пуговицы
- Веревка для сушки белья и прищепки
- Коврик для сидения
- Надувная подушка
- Средства безопасности
- Свисток
- Шумовые отпугиватели зверей
- Газовые баллончики
- Фальшфейер
- Номера телефонов экстренных служб
- Зимой — дополнительный нож на шее (поможет выбраться из-подо льда, если человек провалится
Важно помнить, что экипировка будет меняться в зависимости от типа похода. Например, для водного понадобится много непромокаемых и быстросохнущих вещей, в горах, скорее всего, получится готовить только на газу, а в лесу весной и летом вам точно понадобится средство от клещей. В списке документов появятся дополнительные пункты, если вы едете за границу или в приграничную зону.