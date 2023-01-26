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2 часа назад

Россияне массово отправились на зимний отдых в три страны

Мира Маркина

Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в трех странах: Турции, Армении и ОАЭ. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование сервиса по бронированию Aviasales.

По данным аналитиков, Стамбул, Ереван и Дубай – это города, которые оказались у туристов в топе для полетов в феврале. 4% россиян намерены посетить Стамбул, 3% Ереван и 2% Дубай.

Названы самые популярные направления у россиян для путевок на февральские праздники

Среди направлений внутри России самыми популярными стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, многие россияне планируют отдохнуть в Минеральных водах, Калининграде, Иркутске и Казани.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самом популярном напитке у россиян в поезде.

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