Россияне массово отправились на зимний отдых в три страны

Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в трех странах: Турции, Армении и ОАЭ. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование сервиса по бронированию Aviasales.

По данным аналитиков, Стамбул, Ереван и Дубай – это города, которые оказались у туристов в топе для полетов в феврале. 4% россиян намерены посетить Стамбул, 3% Ереван и 2% Дубай.

Среди направлений внутри России самыми популярными стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, многие россияне планируют отдохнуть в Минеральных водах, Калининграде, Иркутске и Казани.