Названы самые популярные направления для путевок на февральские праздники

Самые популярные направления для отдыха в период февральских праздников назвал оператор Anex Tour на конференции «Секретная сила Anex Tour и партнеров».

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Уточняется, что туристы, которые выбирают отдых на длинных февральских выходных с захватом восьмого марта, выбирают Объединенные Арабские Эмираты.

В компании также выделили Турцию и Индию, как востребованные направления у россиян.

При этом Индия немного уступает свои позиции Шри-Ланке, которая открыла въезд для туристов чуть позже, чем Индия. По популярности теперь Шри-Ланка догоняет Таиланд.

В топ продаж из российских направлений вошли горнолыжный курорт Шерегеш, Калининград, а также Байкал, Санкт-Петербург и Краснодарский край.