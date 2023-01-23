Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Названы самые популярные направления у россиян для путевок на февральские праздники

Диана Товсепова

Самые популярные направления для отдыха в период февральских праздников назвал оператор Anex Tour на конференции «Секретная сила Anex Tour и партнеров».

Названы самые популярные направления для путевок на февральские праздники
Фото: PxherePxhere

Уточняется, что туристы, которые выбирают отдых на длинных февральских выходных с захватом восьмого марта, выбирают Объединенные Арабские Эмираты.

В компании также выделили Турцию и Индию, как востребованные направления у россиян.

При этом Индия немного уступает свои позиции Шри-Ланке, которая открыла въезд для туристов чуть позже, чем Индия. По популярности теперь Шри-Ланка догоняет Таиланд.

В топ продаж из российских направлений вошли горнолыжный курорт Шерегеш, Калининград, а также Байкал, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Путевки в Египет продают со скидками до 45 процентов

Ранее мы писали о том, куда поехать отдыхать в феврале.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители