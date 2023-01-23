Путевки в Египет продают со скидками до 45 процентов

Российские туроператоры стали продавать путевки в Египет после праздников с большими скидками. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По информации компании Coral Travel, в египетских отелях в это время года ежегодно снижаются цены. Так, отели предлагают хорошие скидки на январь, привлекая тем самым туристов, а в феврале возвращаются к стандартным ценам.
С потеплением в конце феврале — начале марта начинается высокий сезон, поэтому ожидается повышенный спрос и рост цен. Об этом рассказывают в Tez Tour.
Сейчас же туристам предлагаются путевки в Египет со скидками до 45 процентов. Оператор Coral Travel отправляет туристов в Египет в конце января на семь дней по ценам от 59 тысяч рублей на двоих. В эту суму войдет перелет и проживание в отеле категории "Трехзвездочный" по системе "все включено".
В компании Anex Tour предлагают подобный тур только в четырехзвездочный отель за 76 тысяч рублей на двоих. Такой же тур на начало февраля уже будет стоить 112 тысяч рублей на двоих.
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