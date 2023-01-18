Выяснилось, что россияне пьют в поездах

Выяснилось, какой напиток россияне чаще всего пьют в поезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании" (дочерняя компания РЖД).
Аналитики провели исследование и выяснили, что самым популярным напитком в поезде стал чай. За 2022 год пассажиры РЖД выпили 6,6 миллиона стаканов чая.
Еще одним популярным напитком оказался растворимый кофе, но чаю он уступил. Его заказывали 4,47 миллиона раз. Кофе из кофемашины выбирали в два раза реже — было продано 2,5 миллиона стаканов.
Ранее сообщалось, что пассажир удивился "абсурдной роскоши" в первом классе самолета.