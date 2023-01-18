Выяснилось, что россияне пьют в поездах

Выяснилось, какой напиток россияне чаще всего пьют в поезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании" (дочерняя компания РЖД).

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Аналитики провели исследование и выяснили, что самым популярным напитком в поезде стал чай. За 2022 год пассажиры РЖД выпили 6,6 миллиона стаканов чая.