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2 часа назад

Самым популярным напитком россиян в поезде оказался чай

Мария Каткова

Выяснилось, какой напиток россияне чаще всего пьют в поезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании" (дочерняя компания РЖД).

Выяснилось, что россияне пьют в поездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики провели исследование и выяснили, что самым популярным напитком в поезде стал чай. За 2022 год пассажиры РЖД выпили 6,6 миллиона стаканов чая.

Еще одним популярным напитком оказался растворимый кофе, но чаю он уступил. Его заказывали 4,47 миллиона раз. Кофе из кофемашины выбирали в два раза реже — было продано 2,5 миллиона стаканов.

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Ранее сообщалось, что пассажир удивился "абсурдной роскоши" в первом классе самолета.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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