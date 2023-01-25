Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о наиболее популярных направлениях у россиян на февраль. Об этом сообщает "Мир24".

В феврале он посоветовал рассмотреть для путешествий Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

Дешевле всего обойдется поездка в Египет, так как в эту страну увеличили количество рейсов. Средняя цена на тур на двоих составит 80 тысяч рублей за неделю отдыха. В эту сумму включен перелет и питание по системе "все включено".

Горин также отметил, что у россиян популярны такие страны, как ОАЭ, Шри-Ланка, Турция и Индия.