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2 часа назад

РСТ: Дешевле всего отдыхать в февраля в Египте

Мария Каткова

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о наиболее популярных направлениях у россиян на февраль. Об этом сообщает "Мир24".

В феврале он посоветовал рассмотреть для путешествий Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

Дешевле всего обойдется поездка в Египет, так как в эту страну увеличили количество рейсов. Средняя цена на тур на двоих составит 80 тысяч рублей за неделю отдыха. В эту сумму включен перелет и питание по системе "все включено".

Раскрыта возможность выгодно отдохнуть за границей в феврале

Горин также отметил, что у россиян популярны такие страны, как ОАЭ, Шри-Ланка, Турция и Индия.

Ранее сообщалось, что туроператоры могут снизить цены на путешествия по России.

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