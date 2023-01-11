Раскрыта возможность выгодно отдохнуть за границей в феврале

"Например, в Турции зимой мало отелей открыто, стоимость путевок начинается от 72 тысяч рублей на двоих. В ОАЭ можно улететь от 97 тысяч рублей на двоих, в Египет от 98 тысяч, в Шри-Ланку — от 120 тысяч. В Индии на праздниках можно отдохнуть от 106 тысяч, но стоит отметить, что в январе такие же туры могут стоить на 50 тысяч дешевле", — рассказала турагент Вера Абрамова.