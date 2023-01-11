Раскрыта возможность выгодно отдохнуть за границей в феврале

Турагенты раскрыли россиянам возможность выгодно отдохнуть за границей на февральских праздниках. Об этом сообщает информационный портал "Моменты".
Эксперты отмечают, что в последний зимний месяц снижения цен на туры в жаркие страны не ожидается. Среди самых бюджетных вариантов специалисты назвали Шри-Ланку и Индию, поскольку в Турции и Египте сейчас не сезон.
"Например, в Турции зимой мало отелей открыто, стоимость путевок начинается от 72 тысяч рублей на двоих. В ОАЭ можно улететь от 97 тысяч рублей на двоих, в Египет от 98 тысяч, в Шри-Ланку — от 120 тысяч. В Индии на праздниках можно отдохнуть от 106 тысяч, но стоит отметить, что в январе такие же туры могут стоить на 50 тысяч дешевле", — рассказала турагент Вера Абрамова.