Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о том, что цены на туры по России могут уменьшиться. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что такая мера, как отмена НДС, может помочь туроператорам снизить цены на организованный отдых, а также будет способствовать развитию туризма в России.

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют понижение цены, она будет меньше 20%.

"Мы ожидаем снижения стоимости турпродукта. Возможно, не в размере НДС, но такой важный момент неизбежно отразится на стоимости"

Уманский также отметил, что в связи с отменой НДС туроператоры будут развивать отдых внутри страны и смогут предлагать более интересные для туристов услуги.