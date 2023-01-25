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2 часа назад

РСТ: из-за отмены НДС туроператоры смогут снизить цены на путешествия по России

Мария Каткова

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о том, что цены на туры по России могут уменьшиться. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что такая мера, как отмена НДС, может помочь туроператорам снизить цены на организованный отдых, а также будет способствовать развитию туризма в России.

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют понижение цены, она будет меньше 20%.

"Мы ожидаем снижения стоимости турпродукта. Возможно, не в размере НДС, но такой важный момент неизбежно отразится на стоимости"

Уманский также отметил, что в связи с отменой НДС туроператоры будут развивать отдых внутри страны и смогут предлагать более интересные для туристов услуги.

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Ранее сообщалось, что раскрыты самые востребованные направления на 23 февраля и 8 марта.

Новости путешествий,Видео,Российский союз туриндустрии,
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