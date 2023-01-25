Таиланд будет вакцинировать туристов от коронавируса

Власти Таиланда начнут вакцинировать иностранных туристов от коронавируса. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на главу национального агентства по контролю за эпидемиями Опаса Карнкавинпонга.

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Он отметил, что в каждой провинции Таиланда планируется открытие центра для вакцинации туристов. Это нужно из-за того, что путешественники не ограничиваются посещением исключительно крупных городов.

Отмечается, что в центрах вакцинации туристам будут предлагать только одобренные вакцины. Привиться можно на добровольной основе. Прививка AstraZeneca будет стоить 800 батов, Pfizer обойдется в 1000 батов. Также нужно будет заплатить за оказание медицинских услуг 380 батов.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии изменили визовые правила для туристов.