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2 часа назад

Эксперты ФТС разъяснили правила вывоза наличных из страны

Мира Маркина

На сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС) появилась статья, разъясняющая правила вывоза наличных денег.

Российские таможенники разъяснили правила вывоза наличных
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Российским туристам, которые планируют поездки за границу, напомнили о существующем с 2 марта 2022 года временном запрете на вывоз иностранной валюты. Речь идет о суммах свыше 10000 долларов США (686,6 тысячи рублей) по официальному курсу Центробанка в день выезда.

«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли», — отмечено в публикации.

Затем сумму в рублях конвертируют в доллары США – также по официальному курсу Центробанка в день вывоза наличных.

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Также в ФТС подчеркнули: при одновременном вывозе с валютой иностранных государств российских рублей необходимо всю сумму задекларировать. Но это правило касается сумм, превышающих 10 тысяч долларов США.

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