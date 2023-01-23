Российские таможенники разъяснили правила вывоза наличных

На сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС) появилась статья, разъясняющая правила вывоза наличных денег.

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Российским туристам, которые планируют поездки за границу, напомнили о существующем с 2 марта 2022 года временном запрете на вывоз иностранной валюты. Речь идет о суммах свыше 10000 долларов США (686,6 тысячи рублей) по официальному курсу Центробанка в день выезда.

«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли», — отмечено в публикации.

Затем сумму в рублях конвертируют в доллары США – также по официальному курсу Центробанка в день вывоза наличных.

Также в ФТС подчеркнули: при одновременном вывозе с валютой иностранных государств российских рублей необходимо всю сумму задекларировать. Но это правило касается сумм, превышающих 10 тысяч долларов США.