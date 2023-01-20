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15 минут назад

ТАСС: Китайские туристы вернутся в Россию 6 февраля

Мира Маркина

Первые организованные группы туристов из Китая поедут в Россию 6 февраля. Соответствующую новость опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

Стало известно, когда китайские туристы вернутся в Россию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Турагентства Китая и онлайн-компании возобновили продажу туров в Россию и еще несколько стран в рамках эксперимента по открытию границ. Путешественникам предлагают приобрести пакетные путевки, включающие перелет и размещение в отеле.

Китай ужесточил правила въезда для туристов

В список стран, куда с 6 февраля 2023 года туристические группы из Китая смогут поехать, помимо России есть европейские государства (Венгрия, Швейцария), а также ЮАР, Египет, Аргентина, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, ОАЭ, Новая Зеландия, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Фиджи, Филиппины, Сингапур, Таиланд.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как уберечься от карманников туристу.

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