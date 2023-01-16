Китай ужесточил правила въезда для туристов

Китай ужесточает антиковидные правила въезда для туристов. Об этом сообщает посольство КНР в России.
Отныне при въезде в страну все путешественники должны будут скачать приложение таможни КНР и заполнить декларацию о состоянии здоровья.
Помимо этого, в силе остается правило о наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до вылета. Без отрицательного теста авиакомпания не сможет зарегистрировать пассажира на рейс. Предварительно тест нужно распечатать.
Вдобавок к этому, все гости страны в обязательном порядке должны носить маски и другие средства защиты.
В Посольстве сообщили, что при обнаружении симптомов ОРВИ таможня проведет дополнительное ПЦР тестирование. Если наличие коронавируса подтвердится, туриста отправят на карантин: домой или в больницу.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в интернете испугались путешествий китайцев после пандемии.