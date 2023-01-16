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2 часа назад

Китай ужесточил правила въезда для туристов

Мира Маркина

Китай ужесточает антиковидные правила въезда для туристов. Об этом сообщает посольство КНР в России.

Китай ужесточил правила въезда для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Отныне при въезде в страну все путешественники должны будут скачать приложение таможни КНР и заполнить декларацию о состоянии здоровья.

Помимо этого, в силе остается правило о наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до вылета. Без отрицательного теста авиакомпания не сможет зарегистрировать пассажира на рейс. Предварительно тест нужно распечатать.

Обсуждение безвизового въезда в Китай из России перенесено на конец января

Вдобавок к этому, все гости страны в обязательном порядке должны носить маски и другие средства защиты.

В Посольстве сообщили, что при обнаружении симптомов ОРВИ таможня проведет дополнительное ПЦР тестирование. Если наличие коронавируса подтвердится, туриста отправят на карантин: домой или в больницу.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в интернете испугались путешествий китайцев после пандемии.

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