Китай ужесточил правила въезда для туристов

Китай ужесточает антиковидные правила въезда для туристов. Об этом сообщает посольство КНР в России.

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Отныне при въезде в страну все путешественники должны будут скачать приложение таможни КНР и заполнить декларацию о состоянии здоровья.

Помимо этого, в силе остается правило о наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до вылета. Без отрицательного теста авиакомпания не сможет зарегистрировать пассажира на рейс. Предварительно тест нужно распечатать.

Вдобавок к этому, все гости страны в обязательном порядке должны носить маски и другие средства защиты.

В Посольстве сообщили, что при обнаружении симптомов ОРВИ таможня проведет дополнительное ПЦР тестирование. Если наличие коронавируса подтвердится, туриста отправят на карантин: домой или в больницу.