Как обезопасить себя от карманников в путешествии

Во многих туристических местах часто орудуют карманники, так как они знают, где путешественники теряют бдительность. В итоге отпуск превращается в бесконечные скитания по полиции в надежде найти украденное. В некоторых странах в транспорте и у достопримечательностей можно увидеть специальные таблички о наличии карманников. Чтобы не портить себе отдых, нужно знать ряд определенных правил, которые могут помочь обезопасить себя и все, что лежит в ваших карманах. О них — в материале “Рамблера”.

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Не носите с собой много денег

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Если вы выезжаете из отеля на экскурсию, постарайтесь рассчитать приблизительные расходы на передвижение, питание и сувениры. Не берите с собой лишнее, чтобы в случае кражи вы не потеряли все свои деньги, отложенные на путешествие. Если вы собираетесь на шопинг, возьмите с собой сумку и надежно держите ее около себя, но в таком случае вы не будете отвлекаться на достопримечательности и терять бдительность.

Закройте свои карманы

Если вы кладете что-то ценное в карман, то обязательно закрывайте их на пуговицы или молнии. В таком случае карманник даже не подумает о том, чтобы залезть к вам, ведь на это потребуется много времени.

Берите подходящие сумки

Заядлые путешественники часто берут с собой поясные сумки или рюкзаки в места скопления туристов. Их нужно вешать так, чтобы они всегда были перед вашим лицом. В таком случае карманники просто не доберутся до ваших личных вещей. Если вы боитесь, что сумка не впишется в ваш образ, не переживайте. Многие бренды делают современные модели сумок для путешествий, которые подходят под любой образ.

Всегда следите за вещами

Часто туристов в путешествии одолевает беспечность и они забывают закрыть сумки или вовсе оставляют где-либо свои личные вещи. Именно поэтому карманники и другие воры чаще всего выбирают путешественников в качестве жертв. Не теряйте бдительность, особенно в туристических местах и там, где всегда много народа. Так карманника распознать тяжелее всего.

Не показывайте кошелек на публике