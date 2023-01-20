Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
5 часов назад

Как обезопасить себя от карманников в путешествии

Мария Каткова

Во многих туристических местах часто орудуют карманники, так как они знают, где путешественники теряют бдительность. В итоге отпуск превращается в бесконечные скитания по полиции в надежде найти украденное. В некоторых странах в транспорте и у достопримечательностей можно увидеть специальные таблички о наличии карманников. Чтобы не портить себе отдых, нужно знать ряд определенных правил, которые могут помочь обезопасить себя и все, что лежит в ваших карманах. О них — в материале “Рамблера”.

Как обезопасить себя от карманников в путешествии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Не носите с собой много денег

Видео дня

Если вы выезжаете из отеля на экскурсию, постарайтесь рассчитать приблизительные расходы на передвижение, питание и сувениры. Не берите с собой лишнее, чтобы в случае кражи вы не потеряли все свои деньги, отложенные на путешествие. Если вы собираетесь на шопинг, возьмите с собой сумку и надежно держите ее около себя, но в таком случае вы не будете отвлекаться на достопримечательности и терять бдительность.

Закройте свои карманы

Если вы кладете что-то ценное в карман, то обязательно закрывайте их на пуговицы или молнии. В таком случае карманник даже не подумает о том, чтобы залезть к вам, ведь на это потребуется много времени.

Берите подходящие сумки

Заядлые путешественники часто берут с собой поясные сумки или рюкзаки в места скопления туристов. Их нужно вешать так, чтобы они всегда были перед вашим лицом. В таком случае карманники просто не доберутся до ваших личных вещей. Если вы боитесь, что сумка не впишется в ваш образ, не переживайте. Многие бренды делают современные модели сумок для путешествий, которые подходят под любой образ.

Отель, апартаменты, хостел: особенности популярных видов жилья для туристов

Всегда следите за вещами

Часто туристов в путешествии одолевает беспечность и они забывают закрыть сумки или вовсе оставляют где-либо свои личные вещи. Именно поэтому карманники и другие воры чаще всего выбирают путешественников в качестве жертв. Не теряйте бдительность, особенно в туристических местах и там, где всегда много народа. Так карманника распознать тяжелее всего.

Не показывайте кошелек на публике

Никто не запрещает доставать вам кошелек в общественных местах и расплачиваться. Однако не стоит демонстрировать то, сколько у вас с собой денег. Помните, что карманники орудуют группами и заранее вылавливают богатых туристов, которые носят с собой пачки купюр.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители