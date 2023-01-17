Лучшие направления для поездок по России в 2023 году

Сервис бронирования «Туту» провел исследование, выяснив, какие направления станут лучшими для турпоездок по России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эксперты опросили 100 ведущих тревел-журналистов страны, фотографов и блогеров. Каждый из репсондентов назвал по три варианты.

В результате лидером стала Мурманская область, известную горнолыжными курортами, морепродуктами и саамской культурой. Второе место досталось Алтаю за его базы отдыха. А третье — Калининграду за его прусскую архитектуру.