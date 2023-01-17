Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
44 минуты назад

Блогеры назвали лучшие направления для поездок по России в 2023 году

Катерина Саломе

Сервис бронирования «Туту» провел исследование, выяснив, какие направления станут лучшими для турпоездок по России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Лучшие направления для поездок по России в 2023 году
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперты опросили 100 ведущих тревел-журналистов страны, фотографов и блогеров. Каждый из репсондентов назвал по три варианты.

Названы бюджетные направления для пляжного отдыха зимой

В результате лидером стала Мурманская область, известную горнолыжными курортами, морепродуктами и саамской культурой. Второе место досталось Алтаю за его базы отдыха. А третье — Калининграду за его прусскую архитектуру.

Ранее мы писали о том, что составлен рейтинг самых раздражающих вещей на курортах России.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители