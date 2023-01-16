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56 минут назад

Туроператоры назвали бюджетные направления для пляжного отдыха зимой

Мира Маркина

Российские представители туристической индустрии рассказали о недорогих вариантах отдыха на море в этом зимнем сезоне. Их цитирует РИА Новости.

Названы бюджетные направления для пляжного отдыха зимой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Доступными остаются путевки в Египет. Так стоимость недельного отпуска в этой стране для двоих начинается от 74 тысяч рублей с вылетом в конце января. Цена тура складывается из перелета, трансфера, страховки и условий проживания (отель «четыре звезды», «все включено»).

Чем египетские квартиры отличаются от российских

В среднем дороже на 25% поездка для двоих в ОАЭ, сообщают аналитики сервиса «Слетать.ру». За аналогичное предложение туристы заплатят 100 тысяч рублей.

Зимой можно дешевле отдохнуть на Мальдивах. Сейчас стоимость путевки с проживанием на локальном острове начинается от 167 тысяч для двоих на 10 дней.

Ранее мы писали, как поехать в Европу на отдых в 2023 году.

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