Названы бюджетные направления для пляжного отдыха зимой

Российские представители туристической индустрии рассказали о недорогих вариантах отдыха на море в этом зимнем сезоне. Их цитирует РИА Новости.

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Доступными остаются путевки в Египет. Так стоимость недельного отпуска в этой стране для двоих начинается от 74 тысяч рублей с вылетом в конце января. Цена тура складывается из перелета, трансфера, страховки и условий проживания (отель «четыре звезды», «все включено»).

В среднем дороже на 25% поездка для двоих в ОАЭ, сообщают аналитики сервиса «Слетать.ру». За аналогичное предложение туристы заплатят 100 тысяч рублей.

Зимой можно дешевле отдохнуть на Мальдивах. Сейчас стоимость путевки с проживанием на локальном острове начинается от 167 тысяч для двоих на 10 дней.