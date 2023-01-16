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14 минут назад

Сверхъядовитые медузы ужалили ребенка и взрослого в Австралии

Мира Маркина

Медузы ируканджи ужалили двух человек на пляже в Палм-Коув, Австралия. По данным The Guardian, инцидент произошел днем 15 января.

Сверхъядовитые медузы ужалили ребенка и взрослого в Австралии
Фото: UnsplashUnsplash

Сначала медуза ужалила в спину школьника. Затем спустя время нападению подверглась женщина – медуза укусила ее за ноги. Пострадавших доставили в больницу в стабильном состоянии.

В числе симптомов укуса: простреливающие боли в мышцах, груди, животе, а также тошнота, рвота и затрудненное дыхание.

Медуза ируканджи — группа тихоокеанских медуз необычайной ядовитости. Преимущественно такие медузы обитают в водах Австралии. В отдельных случаях укус ируканджи может привести к летальному исходу.

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Данная медуза выпускает яд не всей клеткой, а выстреливает им с кончика щупальца. За счет этого действие проявляется замедленно, и многие отдыхающие не воспринимают укус всерьез.

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