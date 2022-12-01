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3 часа назад

Почему в центре Австралии никто не живет

Мария Кимакович

Несмотря на то, что Австралия занимает целый материк и континент, она не настолько большая, как многие привыкли думать. Ее площадь составляет лишь 7,6 миллиона квадратных метров, а проживает в стране около 28 миллионов человек. При этом жители Австралии заселяют отнюдь не всю площадь континента. И туристы, приезжающие в страну, видят, как правило, лишь ее побережье. В центре же материка, по сути, делать нечего. Там никто не живет, кроме индейцев. Почему так произошло, читайте в материале «Рамблера».

Почему в центре Австралии никто не живет
Фото: unsplashunsplash

Во-первых, чем ближе к центру материка, тем меньше там всевозможных ресурсов. Основные залежи полезных ископаемых сосредоточены вблизи побережья. В том числе, нефть и газ. Правда, запасы последних есть и в центре материка, но из-за удаленности рентабельность их разработки крайне низкая.

Во-вторых, в центре Австралии совершенно невозможно сельское хозяйство, поскольку там расположена большая пустыня. Климат тут вряд ли понравится простым обывателям, доступных источников воды нет, а почву совсем не плодородны.

Зачем в Австралии построили огромный забор

И третья причина того, что жить в центре материка никто не стремится, — это тот факт, что местность облюбовали боевые кенгуру. Соседство с мощными и большими животными отнюдь не лучший вариант для того, чтобы сделать это место своим постоянным местом жительства. Да и туристам здесь находиться довольно опасно.

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