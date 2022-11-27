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1 час назад

Зачем в Австралии построили огромный забор: видео

Стелла Шмель

Еще в начале прошлого века в Австралии был построен забор, который тянется через весь континент. Его длина составляет около 6000 километров. Ограждение состоит из нескольких уровней защиты, а простым людям строго запрещено пересекать его.

Интересно, что этот забор построили не для людей, а для животных. О гигантских насекомых и многочисленных кенгуру Австралии известно всем, однако на материке обитают гораздо более опасные хищники.

К примеру, дикие собаки породы Динго, которые довольно милы внешне, но очень агрессивны. Эти хищники нападают на всех, кто попадается им на пути: овец, коров, кенгуру и даже людей. Поэтому власти Австралии решили построить забор, чтобы обезопасить сельскохозяйственные угодья и фермеров.

Сильнейшие землетрясения за последние 100 лет

Подробнее о том, зачем через всю Австралию построили забор, смотрите в видео.

Ранее мы писали о пляже с бирюзовой водой рядом с Геленджиком.

Заграница,Видео,
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