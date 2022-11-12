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1 час назад

Пляж с бирюзовой водой рядом с Геленджиком: видео

Диана Товсепова

Бирюзовая вода, большая белая галька, скалы и сосны – все это про пляж рядом с Геленджиком, который вы обязательно должны добавить в свой список для посещения, если окажетесь рядом.

Чтобы добраться до этого райского места, будьте готовы проделать непростой путь. Пляж находится в 15 минутах езды от ближайшего поселка и окружен скалами и лесом, поэтому, чтобы добраться до лазурного берега, захватите с собой кроссовки, вам придется немало походить по горам.

Подробнее о том, зачем ехать на этот пляж, смотрите в видео.

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