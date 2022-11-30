Пассажирка самолета укусила соседа за бедро и сорвала рейс

Летевшая в Колумбус (Огайо) темнокожая пассажирка Southwest 34-летняя Элом Агбегнину укусила попутчика в бедро и сорвала рейс. Об этом сообщает The Blaze.

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Известно, что сначала женщина подошла к задней части самолета и "уставилась" на дверь. Стюардессы, в свою очередь, попросили ее занять свое место, однако Элом отказалась и попыталась открыть аварийных выход.

Кадр из видео

На женщину набросился другой пассажир, чтобы удержать ее, но Агбегнину укусила его в правое бедро.

Как сообщает издание, после этого пассажирка начала биться головой об пол и стала объяснять бортпроводникам и попутчикам, что лететь в Огайо и открыть дверь самолета ей приказал Иисус.

Рейс перенаправили в Литл-Рок (Арканзас), где Агбегнину задержали сотрудники полиции. Пострадавшего мужчину также сняли с рейса и доставили в ближайшую больницу.