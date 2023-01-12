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2 часа назад

Стюардесса назвала самые популярные места для скрытых камер в отелях

Мира Маркина

Стюардесса авиакомпании KLM назвала самые распространенные места для скрытых камер в номерах отелях. Бортпроводница также рассказала, как их можно обнаружить. Девушка поделилась лайфхаками в TikTok.

Стюардесса рассказала, где в номерах отелей прячут скрытые камеры
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего блогер посоветовала проверить зеркало в ванной комнате и вытяжку. Кроме того, стюардесса рекомендовала обратить внимание на датчики дыма, вооружившись фонариком на смартфоне, а также на телевизор и шторы.

Стюардесса: мы отдыхаем во время турбулентности

В комментариях подписчики разделились на два лагеря – кто-то заявил, что вряд ли будет искать камеры по номеру отеля, а кто-то поделился другими советами:

«Я слишком ленива, чтобы делать все это, хотя это мой самый большой страх»,

«Следует выключить весь свет и с помощью камеры на смартфоне осмотреть всю комнату. Если вы видите какие-либо красные огни, это скрытые камеры»,

«В Airbnb, где я останавливался, были камеры в ванной комнате над писсуаром».

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых раздражающих привычках пассажиров у стюардесс.

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