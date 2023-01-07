Стюардесса рассказала о самых страшных ситуациях на борту

Стюардесса по имени Барби рассказала о самых страшных ситуациях, в которые попадала на своей работе. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном в своем TikTok.

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Барби живет и работает в Бразилии, один из подписчиков спросил у нее, боится ли она турбулентности. На этот вопрос девушка ответила отрицательно. Она заявила, что стюардессы любят турбулентность. Дело в том, что в этот момент они отдыхают так как они сидят вместе с пассажирами, которых тоже просят пристегнуть ремни и не покидать своих мест.

Также она рассказала о двух случаях в своей работе, когда она испытывала страх. Первый произошел прямо в полете. Стюардесс позвала девушка, которая заявила, что ее мать ее кусает. Когда экипаж подошел к их месту, они увидели, что мать и дочь ругаются. Девушка кричала, чтобы стюардессы связались с ее отцом, но они не могли этого сделать, так как совершали трансатлантический перелет. Девушка продолжила кричать, а потом уснула прямо на полу. Ее мать рассказала, что дочь психически больна.

Еще один случай произошел в аэропорте прилета. Сотрудники не погрузили багаж путешественников в самолет и пассажиры начали кричать не экипаж, хотя бортпроводники даже не знали об этом.