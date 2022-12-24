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50 минут назад

"Я вам не прислуга": стюардесса пришла в ярость из-за хамства пассажира и попала на видео

Мария Каткова

Стюардесса индийской авиакомпании IndiGo пришла в ярость после просьбы пассажира. Видео опубликовал в Twitter очевидец происходящего.

Сообщается, что инцидент произошел 16 декабря на рейсе из Стамбула в Нью-Дели. Предметом скандала стал сэндвич. Пассажир попросил бортпроводницу еще одну порцию, но девушка отказала ему и заявила, что в наличии есть столько сендвичей, сколько положено пассажирам в самолете.

После этого мужчина начал кричать на стюардесс и показывать на них пальцем. Одна из девушек заплакала, а за нее вступилась коллега. У пассажира и стюардессы случилась словесная перепалка, из-за которой мужчина попросил стюардессу "заткнуться".

"Вы заткнитесь, мне жаль, но вы не можете так со мной разговаривать... Я служащая, я не ваша служанка", - ответила бортпроводница.

Конфликт закончился тем, что сотрудница авиакомпании надела медицинскую маску, развернулась и ушла. Авиакомпания IndiGo заявила, что осведомлена об инциденте и проводит проверку.

Международная авиакомпания ужесточила требования для стюардесс

Ранее сообщалось, что стюардесса рассказала об унизительной униформе.

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