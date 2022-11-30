Международная авиакомпания ужесточила требования для стюардесс

Крупная авиакомпания Air India ужесточила правила, касающиеся внешнего вида бортпроводников. Она запретила им носить седину и иметь залысину. Об этом сообщает The Sun.
Новый свод правил составил 40 страниц. В нем сказано, что у бортпроводников не должно быть седины — сотрудники должны красить ее в натуральные цвета. При этом яркая краска для волос и хна остаются под запретом.
Также в новом документе отмечено, что все залысины нужно аккуратно брить, чтобы они выглядели опрятно.
Сотрудникам напомнили о необходимости пользоваться дезодорантами и посоветовали отказаться от духов с резким запахом. Женщинам не стоит носить украшения, чтобы избежать проблем на таможне. Мужчинам запретили яркие носки не ниже линии икры.
Бортпроводникам запрещено вести разговоры на бытовые темы между собой, летать без формы даже в качестве пассажира, а также появляться на людях с пакетами из магазина Duty Free.
Ранее сообщалось, что стюардесса объяснила, почему экипаж не пьет воду, чай и кофе в самолете.