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4 часа назад

Авиакомпания Air India запретила бортпроводникам седину и залысины

Мария Каткова

Крупная авиакомпания Air India ужесточила правила, касающиеся внешнего вида бортпроводников. Она запретила им носить седину и иметь залысину. Об этом сообщает The Sun.

Международная авиакомпания ужесточила требования для стюардесс
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Новый свод правил составил 40 страниц. В нем сказано, что у бортпроводников не должно быть седины — сотрудники должны красить ее в натуральные цвета. При этом яркая краска для волос и хна остаются под запретом.

Также в новом документе отмечено, что все залысины нужно аккуратно брить, чтобы они выглядели опрятно.

Сотрудникам напомнили о необходимости пользоваться дезодорантами и посоветовали отказаться от духов с резким запахом. Женщинам не стоит носить украшения, чтобы избежать проблем на таможне. Мужчинам запретили яркие носки не ниже линии икры.

Самые эффектные стюардессы хвастаются своими фото в соцсетях

Бортпроводникам запрещено вести разговоры на бытовые темы между собой, летать без формы даже в качестве пассажира, а также появляться на людях с пакетами из магазина Duty Free.

Ранее сообщалось, что стюардесса объяснила, почему экипаж не пьет воду, чай и кофе в самолете.

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