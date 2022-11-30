Международная авиакомпания ужесточила требования для стюардесс

Крупная авиакомпания Air India ужесточила правила, касающиеся внешнего вида бортпроводников. Она запретила им носить седину и иметь залысину. Об этом сообщает The Sun.

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Новый свод правил составил 40 страниц. В нем сказано, что у бортпроводников не должно быть седины — сотрудники должны красить ее в натуральные цвета. При этом яркая краска для волос и хна остаются под запретом.

Также в новом документе отмечено, что все залысины нужно аккуратно брить, чтобы они выглядели опрятно.

Сотрудникам напомнили о необходимости пользоваться дезодорантами и посоветовали отказаться от духов с резким запахом. Женщинам не стоит носить украшения, чтобы избежать проблем на таможне. Мужчинам запретили яркие носки не ниже линии икры.