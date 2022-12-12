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3 часа назад

Стюардесса Aer Lingus потребовала отменить “слишком сексуальную” униформу

Мира Маркина

Бортпроводница ирландского авиаперевозчика Aer Lingus обратилась в Комиссию по трудовым отношениям с жалобой. По ее мнению, униформа, введенная компанией в 2020 году, унижает стюардесс. О скандале написал таблоид The Sun.

Стюардесса рассказала об унизительной униформе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Элизабет Барри проработала в Aer Lingus более 30 лет и видела разные времена авиакомпании. Но новая форма бортпроводниц крайне возмутила женщину.

По мнению Элизабет, женская униформа менее комфортна и практична по сравнению с мужской. Поэтому стюардесса назвала ее дискриминирующей. Еще один неприятный элемент – это обувь на высоком каблуке и блузка с тремя отверстиями в виде лепестков клевера, которые обнажают кожу над грудью слева. Бортпроводница решила, что все это делает образ члена экипажа нарочито сексуализированным.

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Представители Aer Lingus заявили, что не существует оснований, подтверждающих дискриминацию Элизабет Барри.

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