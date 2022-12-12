Стюардесса рассказала об унизительной униформе

Бортпроводница ирландского авиаперевозчика Aer Lingus обратилась в Комиссию по трудовым отношениям с жалобой. По ее мнению, униформа, введенная компанией в 2020 году, унижает стюардесс. О скандале написал таблоид The Sun.

По мнению Элизабет, женская униформа менее комфортна и практична по сравнению с мужской. Поэтому стюардесса назвала ее дискриминирующей. Еще один неприятный элемент – это обувь на высоком каблуке и блузка с тремя отверстиями в виде лепестков клевера, которые обнажают кожу над грудью слева. Бортпроводница решила, что все это делает образ члена экипажа нарочито сексуализированным.