Стюардесса рассказала об унизительной униформе

Бортпроводница ирландского авиаперевозчика Aer Lingus обратилась в Комиссию по трудовым отношениям с жалобой. По ее мнению, униформа, введенная компанией в 2020 году, унижает стюардесс. О скандале написал таблоид The Sun.
Элизабет Барри проработала в Aer Lingus более 30 лет и видела разные времена авиакомпании. Но новая форма бортпроводниц крайне возмутила женщину.
По мнению Элизабет, женская униформа менее комфортна и практична по сравнению с мужской. Поэтому стюардесса назвала ее дискриминирующей. Еще один неприятный элемент – это обувь на высоком каблуке и блузка с тремя отверстиями в виде лепестков клевера, которые обнажают кожу над грудью слева. Бортпроводница решила, что все это делает образ члена экипажа нарочито сексуализированным.
Представители Aer Lingus заявили, что не существует оснований, подтверждающих дискриминацию Элизабет Барри.
Ранее мы рассказывали, где искать новогоднее настроение в Санкт-Петербурге.