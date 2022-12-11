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1 час назад

Где в Санкт-Петербурге искать новогоднее настроение: видео

Мира Маркина

Если вы хотите зарядиться новогодним настроением, то этот маршрут по зимнему Санкт-Петербургу точно для вас. Блогер Vladslav_s рассказал о трех местах в городе, которые стоит посетить, чтобы почувствовать атмосферу зимней сказки.

Прогулку по городу блогер советует начать с Никольских рядов на Садовой улице. Там можно посетить новогодний рынок, выпить теплый чай из самовара и прокатиться с огромной ледяной горки. Для любителей покататься на коньках открыт каток на берегу залива в Севкабель Порте. Каток украшен разноцветными гирляндами и световым инсталляциями, поэтому лучше выбирайте вечернее время для катания.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Петербурге, смотрите в видео.

Куда ехать, чтобы попасть в зимнюю сказку

Ранее мы писали о российских фильмах, создающих новогоднее настроение.

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