Стюардесса раскрыла секрет, как провезти багаж сверх нормы

Член экипажа одной из зарубежных авиакомпаний поделилась хитростью, которая поможет сэкономить и не доплачивать за сверхнормативный багаж. Лайфхак стюардессы опубликовал таблоид The Sun.

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Многослойность в одежде – не просто модный тренд, считает бортпроводница. Он же позволит вам взять с собой в поездку вещей больше, чем предусмотрено правилами авиакомпании. Причем проводить весь полет в “лишней” одежде не стоит. Ее можно разместить на полке для ручной клади, отметила стюардесса.

Девушка предположила, что на доплатах за багаж сверх нормы авиакомпании зарабатывают. Также она предположила, что ограничения по весу могут влиять на безопасность полета. И рассказала, как члены экипажа обязательно спрашивают у менеджера, можно ли взять дополнительные вещи в поездку.