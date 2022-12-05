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51 минуту назад

Стюардесса раскрыла секрет, как провезти багаж сверх нормы

Мира Маркина

Член экипажа одной из зарубежных авиакомпаний поделилась хитростью, которая поможет сэкономить и не доплачивать за сверхнормативный багаж. Лайфхак стюардессы опубликовал таблоид The Sun.

Стюардесса раскрыла секрет, как провезти багаж сверх нормы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Многослойность в одежде – не просто модный тренд, считает бортпроводница. Он же позволит вам взять с собой в поездку вещей больше, чем предусмотрено правилами авиакомпании. Причем проводить весь полет в “лишней” одежде не стоит. Ее можно разместить на полке для ручной клади, отметила стюардесса.

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Девушка предположила, что на доплатах за багаж сверх нормы авиакомпании зарабатывают. Также она предположила, что ограничения по весу могут влиять на безопасность полета. И рассказала, как члены экипажа обязательно спрашивают у менеджера, можно ли взять дополнительные вещи в поездку.

Ранее мы рассказывали, почему во время перелета еда кажется иной.

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